UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından rüştiye olarak yaptırılan ve restore edilerek müzeye dönüştürülen 'Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi' törenle açıldı.

Kentin tarihini, kültürel mirasını ve eğitim birikimini gelecek kuşaklara aktarmak için kurulan 'Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi'nin açılışına Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, kurum müdürleri, ilgililer ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Yavuz, açılışın bir müze olmanın ötesinde anlam taşıdığını belirterek, Kalealtı İlkokulu'nun tek başına dahi görülmeye değer bir yapı olduğunu söyledi. Tarihi yapı hakkında bilgi veren Yavuz, '1909 yıllarda kayıtlarda gözüküyor, rüştiye olarak yapılmış. Ama daha gerilere gittiğimiz zaman belgeye ulaşmakta zaman zaman sorun yaşıyoruz. 1600'lere kadar gittiğinde ilk başta saray olarak yapıldığı, daha sonra 1900'lerin başında okula dönüştüğünü görüyoruz' dedi.

Yapının önce İl Özel İdaresi tarafından restore edildiğini aktaran Yavuz, 'Ardından 'Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi' adıyla binanın iç kısmını yeniden dizayn ederek Safranbolu'nun turizmine, tarihine ve kültürüne değer katmasını amaçladık' dedi.

Karabük'ün Cumhuriyet kenti, Safranbolu'nun ise 'Osmanlı'nın parmak izi' olduğunu dile getiren Yavuz, geçmişle bugünü doğru şekilde birleştirmenin önemine dikkat çekerek vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

'Bu şehirde her konağın arşivinde, deposunda, çatısında, kurumlarımızın arşivlerinde nice eserler, belgeler ve dokümanlar var. Eğer gelecek kuşaklara dünü, bugünü ve yarını aktarmak istiyorsak bu eserleri, bu bilgileri, objeleri lütfen müzelerimizle paylaşalım.'

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise, şehrin eğitim geçmişi ile kent kimliğini yansıtacak önemli bir eserin Karabük'e kazandırıldığını dile getirdi. Müzenin geçmiş ile gelecek arasında köprü olacağını ifade eden Akbaş, 'Mimarisiyle Safranbolu'nun kadim kültürel dokusunu yansıtan bu bina, gençlerimize tarih bilinci kazandıracak ve toplumun her kesimine hitap eden bir öğrenme alanı olacaktır' diye konuştu.

Konuşmaların ardından 56 yıl önce okuldan ayrılmak zorunda kalan Feride Gündüz Özkaynak'a okulda eğitim aldığını gösteren belge Vali Yavuz tarafından verildi. Açılış kurdelesi kesilerek, protokol üyeleri ile vatandaşların müzeyi gezmesinin ardından program sona erdi.