Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Çetinkaya yayımladığı mesajında, öğretmenlerin eğitim hayatındaki ve toplumsal gelişimdeki rolünün önemine dikkat çekti.

Başkan Çetinkaya 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili, "Geleceğimizin mimarı, yarınlarımızın güçlü Türkiye’sini inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Çetinkaya’nın mesajında, "Öğretmenlik; bilgi aktarmanın ötesinde, bir nesle ahlakı, sabrı, sevgiyi ve ideal olmayı öğreten kutsal bir görevdir. Ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlık ve adanmışlıkla görev yapan tüm öğretmenlerimiz, milletimizin istikbali için en kıymetli emeği ortaya koymaktadır.

Eğitime her zaman öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.’ sözü, bu mesleğin toplumsal değerini en güçlü şekilde ifade etmektedir. Bu bilinçle, çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesinde gösterilen gayreti her zaman takdirle karşılıyoruz.

Görevi başında ülkemize hizmet ederken şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize minnetlerimi sunuyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor; görevine devam eden tüm öğretmenlerimize başarılarla dolu bir meslek hayatı temenni ediyorum.

Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutluyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadeleri yer aldı.