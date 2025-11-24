AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Yenice ilçesine bağlı Tır Köyü'nde yapımı devam eden TOKİ Afet Konutları projesinde incelemelerde bulundu.

Milletvekilleri ve il başkanına, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, İl Genel Meclisi Üyeleri Ertan Mısırlı ve Recep Tetik ile AK Parti Yenice İlçe Başkanı Ahmet Mısırlı da eşlik etti. Heyet, sahada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Köyde yaşanan sel afetinin ardından vatandaşların güvenli konutlara kavuşması amacıyla başlatılan proje kapsamında, 5 bloktan oluşan 40 konutun inşasında sona gelindi.

Milletvekili Cem Şahin, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Sel afetinin ardından vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti en hızlı şekilde gidermek için devletimiz tüm imkânlarıyla seferber oldu. Tır Köyü'nde yükselen bu konutlar, hemşehrilerimizin güvenli ve modern yuvalara kavuşması için atılmış önemli bir adımdır. Çalışmaları yakından takip ediyor, sürecin en kısa sürede tamamlanmasını önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum.'

Milletvekili Ali Keskinkılıç ise şu ifadeleri kullandı: 'Burada yükselen her bir konut, devletimizin vatandaşına uzattığı güçlü bir elin göstergesidir. 40 afet konutunun inşasında ciddi bir ilerleme olduğunu görmek memnuniyet verici. Hemşehrilerimizin huzurla yaşayacağı bu yuvaların en kısa sürede teslim edilmesi için gereken tüm desteği sürdürüyoruz.'

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da değerlendirmesinde şöyle konuştu: 'Tır Köyü'nde yürütülen çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini yerinde görmek bizleri mutlu etti. Selden etkilenen vatandaşlarımız için inşa edilen bu konutlar, devletimizin şefkatinin ve hizmet anlayışının somut bir örneğidir. Süreci hassasiyetle takip etmeye devam edeceğiz.'