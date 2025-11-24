Ağrı'da görev yapan müzik öğretmeni Nizamettin Ardin ile beden eğitimi öğretmeni Fatih Cengiz, kırsal bölgelerdeki öğrencileri müzikle buluşturarak enstrümanları tanıtıyor ve mini konserler düzenliyor.

Kent genelinde yaklaşık 8 yıldır köy köy dolaşarak çocuklara müziği sevdirmeyi amaçlayan müzik öğretmeni Nizamettin Ardin ve beden eğitimi öğretmeni Fatih Cengiz, son olarak Taşlıçay ilçesine bağlı Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Kaya İlkokulu/Ortaokulu ile Çöğürlü İlkokulu/Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaretlerde öğrencilerle bir araya gelen öğretmenler, bağlama, kaval ve blokflüt başta olmak üzere çeşitli enstrümanları tanıttı, mini dinletiler gerçekleştirdi.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Fatih Cengiz, yaptığı açıklamada, çocukluk döneminden itibaren müzikle iç içe olduğunu kaydetti.

Cengiz, 'Müziğin bendeki yeri küçüklükten geliyor. Küçük yaşta Neşet Ertaş eserlerini dinleyerek büyüdük. İlkokulda blokflütle müziğe başladım. Henüz mavi önlüğümüzü giydiğimiz zamanlar duyduğum her şeyi çalabiliyordum. Müzik öğretmenimin yönlendirmesiyle çeşitli korolara katıldım. Farklı kurslar ve halk eğitimi korolarında bağlama, kaval gibi enstrümanlar öğrendim. Mesleğe başladıktan sonra öğrencilerin gözlerindeki o ışığı gördüğümde, bu memleketin en ücra köylerindeki çocuklara da müziği ulaştırmak için yola çıktık. Yaklaşık 8 yıldır her köye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu süreçte bize destek olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Kökrek'e teşekkür ederim. Bugünkü programda görev almamıza vesile oldukları için de ayrıca teşekkür ediyorum' dedi.

Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görev yapan müzik öğretmeni Nizamettin Ardin ise 25 yılı aşkın süredir müzikle uğraştığını belirtti.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını dile getiren Ardin,'Müzik hayatım 25 yılı aşkın süredir devam ediyor. Hayatımın neredeyse tamamı müzikle geçti diyebilirim. Yaklaşık 3 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Çocukluğumdan kalan bir hayalim vardı. Eski dönemlerde müzik öğretmeni az olduğu için müzik eğitimini istediğimiz gibi alamıyorduk. Kendimizi radyodan, televizyondan izleyerek geliştirmeye çalıştık. Halk eğitim programları vardı ama uzak olduğu için katılamıyorduk. Hayalimiz köylere gidip çocuklara müziği ulaştırmaktı. Fatih hocayla bu projeyi başlattık. Son 8 yılda Patnos, Doğubayazıt, Diyadin, Eleşkirt, Taşlıçay, Hamur ve Tutak'ın köylerine gitmeye çalıştık. Üç yıllık meslek hayatımız boyunca yanımızda olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Kökrek'e teşekkür ediyoruz. Amacımız müziği tanıtmak ve çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak. Kur'an okumak isteyenlere makam dersleri, tasavvuf eğitimi almak isteyenlere nefes eğitimleri veriyoruz. Daha fazla öğrenciye ulaşmak için ekip arkadaşlarımızı çoğaltmayı hedefliyoruz. Bu yolda bize destek olacak herkese şimdiden teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin yürüttüğü projeyle, Ağrı'nın kırsal bölgelerinde yaşayan çocuklar müzikle tanışma fırsatı buluyor, yeteneklerini keşfederek farklı enstrümanları deneyimleme imkânı ediniyor.