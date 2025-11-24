Ağrı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programla kutlandı.

Program, Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam etti.

Burada konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, öğretmenliğin büyük bir emek, fedakârlık ve adanmışlık istediğini belirterek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Vali Koç, 'Konuşmama başlamadan önce; ülkemizin geleceğine yön veren, bilgi, emek ve fedakârlıkla yeni nesilleri yetiştiren tüm öğretmenlerimizin ve bir öğretmen olarak görev yapan kıymetli eşim Neslihan Hanım'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en samimi duygularımla kutluyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.' dedi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Vali Koç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' sözünün bu mesleğin sorumluluğunu en güzel şekilde ifade ettiğini söyledi.

Eğitimde Türkiye Yüzyılı vizyonuna değinen Vali Koç, Ağrı'da yeni okullar, modern eğitim yatırımları ve sosyal projelerle önemli ilerlemeler sağlandığını belirterek, 'Bu çalışmalar, siz değerli öğretmenlerimizin gayreti ve özverisiyle anlam kazanmaktadır.' ifadesini kullandı.

Vali Koç, zorlu şartlarda görev yapan tüm öğretmenlerin fedakârlıklarının ilham kaynağı olduğunu dile getirerek, 'Vatan, millet ve bayrak sevgisini yeni nesillere aktarmada en büyük sorumluluk sizlerdedir. Atatürk'ün işaret ettiği irfan ordusunun en kıymetli neferleri sizlersiniz.' diye konuştu.

Gençlere de seslenen Vali Koç, öğretmenlerinin emeklerini unutmamalarını isteyerek, 'Ne mutlu ki sizlerin emeğiyle yetişen nesiller Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecektir.' dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise konuşmasında öğretmenliğin bir meslekten öte gönülle yapılan, adanmışlıkla yoğrulan bir ideal olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin her koşulda öğrencileri için emek verdiğini belirten Kökrek, 'Öğretmenlik öyle bir meslektir ki takvimle sınırlanamaz, mesai saatlerine sığamaz, kelimelerin bile anlatmakta zorlandığı bir anlam taşır.' dedi.

Öğretmenlerin toplumun kaderini şekillendiren, karanlığı aydınlığa dönüştüren bir ışık taşıdığını söyleyen Kökrek, 'Bir çocuğun elinden tutan her öğretmen, aslında ülkenin yarınlarına en değerli yatırımı yapmaktadır.' ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün 'Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüksek bir toplum hâlinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.' sözünün yol gösterici olduğunu vurgulayan Kökrek, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden öğretmenlere rahmet diledi.

Konuşmaların ardından program; şiir dinletisi, video gösterimi, tiyatro oyunu, müzik dinletisi ve aday öğretmenlerin yemin töreniyle devam etti. Yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.