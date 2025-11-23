Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, kent merkezindeki Eski Van Caddesi’nde trafik düzeni ile yaya ve araç güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaları yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.

Eski Van Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlerde Önder’e, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Cadde üzerinde trafik akışının sağlıklı yürütülmesi, yaya geçitlerinin etkin kullanımı, park ihlallerinin önlenmesi ve sürücü güvenliğinin artırılması konularında değerlendirmeler yapıldı.

Denetimler sırasında esnafı ziyaret eden Önder, cadde üzerindeki iş yerlerine tek tek girerek işletme sahipleriyle görüştü. Esnafın taleplerini, gözlemlerini ve karşılaştıkları sorunları dinleyen Önder, güvenlik hizmetlerinin vatandaşla iç içe ve onların ihtiyaçlarını gözeten bir anlayışla sürdürüldüğünü belirtti.

Cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Önder, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların yüzlerindeki tebessümün kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirten Önder, samimi bir atmosferde geçen buluşmada vatandaşların sorularını yanıtladı, onların düşünce ve önerilerini not aldı.

Önder, yaptığı açıklamada, "Serhat şehrimiz Ağrı’yı ve sevgili Ağrılı hemşehrilerimizi çok seviyoruz. Şehrimizin güvenliğini sağlarken, vatandaşlarımızla aynı sokaklarda yürümek, aynı caddede nefes almak bizler için çok kıymetlidir. Hep birlikte daha huzurlu, daha güvenli bir Ağrı için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise güvenlik çalışmalarının sahada titizlikle yürütülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek İl Emniyet Müdürü Göksel Önder’e teşekkür etti.

Denetimlerin, kent genelinde trafik düzeni ve güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında devam edeceği bildirildi.