Ağrı’da sadece dört kadın öğretmenin görev yaptığı köy okulunda, öğrencilerin eğitimi sevgi ve özveriyle sürüyor.

Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Yukarı Yenigün köyünde yer alan Yukarı Yenigün Yeşil İlkokulu, köy çocuklarının eğitim ışığını taşıyan dört kadın öğretmenin emeğiyle ayakta duruyor. Okulda erkek öğretmen bulunmazken, kadın öğretmenler sınıfların düzeninden ders planlamasına, etkinliklerden materyal hazırlığına kadar tüm işleri birlikte yürütüyor.

Kışın yolların zorlu, hava şartlarının çetin olduğu köyde öğretmenler, öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için büyük bir özveri gösteriyor. Sobaların ısıttığı sınıflarda dersler işleniyor, etkinlikler planlanıyor ve çocukların her bir gelişimi dikkatle takip ediliyor.

"Dört kadın öğretmen olarak bu yükü birlikte omuzluyoruz"

Kışın zor şartlarına rağmen okula severek geldiklerini söyleyen Sınıf Öğretmeni Aslıhan Comart, "Köy okulunda öğretmenlik sadece ders anlatmak değil; öğrencilerin hayatında bir kapı açmak anlamına geliyor. Dört kadın öğretmen olarak görev yapıyoruz ve sorumluluğumuz oldukça fazla. Bu yükü birlikte omuzluyoruz. İmkân yetersizlikleri ve ulaşım zorluklarına rağmen motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Kendi sınıfımda İstiklal Marşı’nın 606 hecesini pullar ve toplu iğnelerle tabloya işlediğimiz bir proje yaptık" ifadelerine yer verdi.

Ulaşımın zaman zaman güçleştiğini ve zorlu şartlara alışmanın zaman aldığını belirten Sınıf Öğretmeni Semiha Kahraman, "Okula ulaşım bazen bir saatten uzun sürüyor, kışın ise 2,5 saate kadar yol almak zorunda kaldığımız günler oldu. Zor şartlara rağmen öğretmen arkadaşlarımla birlikte güzel işler yapabileceğimize inanıyorum. Burada dayanışma içinde çalışmak motivasyonumuzu artırıyor ve öğrencilerin eğitimini aksatmamak için çaba harcıyoruz" dedi.

"Zorluklara rağmen işimizi severek yapıyoruz"

Çocuklarla ve ailelerle kurdukları bağın eğitim çalışmalarını anlamlı kıldığını vurgulayan Okul Öncesi Öğretmeni İlknur Eroğlu, "Burada çocuklarla birlikte hayatı paylaşıyoruz. Köy küçük olduğu için ailelerle de adeta akraba gibiyiz. Sadece öğretmen değil, aynı zamanda bir arkadaş ve rehber oluyoruz. Etkinlik ve organizasyonlarda ailelerin katılımı, çocukların sevgisi yaptığımız işleri anlamlı kılıyor. Zorluklara rağmen işimizi severek yapıyoruz" şeklinde konuştu.