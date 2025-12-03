Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Karakaş, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın belediye meclis toplantısında Toplu İş Sözleşmesi'ne (TİS) ilişkin yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, sürece ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Karakaş, 1 Temmuz 2023 tarihinde belediye ile sendika arasında tamamen yasal zeminde imzalanan ve iki yıl geçerli TİS'in yeni yönetim tarafından uygulanmadığını, işçilerin haklarının gasp edildiğini söyledi. Belediyenin, protokolü iptal ettirmek için açtığı davaların tamamının 3 ayrı mahkeme tarafından reddedildiğini vurgulayan Karakaş, 'TİS yasaldır, geçerlidir, imza sahipleri yetkilidir. Bunu üç mahkeme tescillemiştir' dedi.

'Davayı imzalayan kişi öldüğü için dava düştü' iddiasına yalanlama

Karakaş, Başkan Yıldız'ın mecliste dile getirdiği, 'İmzalayan kişi öldüğü için dava düştü' sözlerinin tamamen asılsız olduğunu söyleyerek, mahkemenin kararının açık olduğunu, TİS'in Anayasa'ya ve yasalara uygun bulunduğunun net şekilde ifade edildiğini belirtti. Karakaş, 'Hiçbir makam hukuku çiğneyemez, hiçbir yalan gerçeğin üstünü örtemez. Emekçinin hakkını sonuna kadar savunacağız' ifadelerini kullandı.

'Belediye ödemek zorundadır'

Sendika açıklamasında, kararlar doğrultusunda belediyenin yaklaşık 12 aylık maaş farklarını, ikramiyeleri, SGK ve vergi farklarını, haksız şekilde işten çıkarılanların tüm alacaklarını ödemekle yükümlü olduğu ifade edildi. TİS'in uygulanmaması nedeniyle oluşan ek SGK yükleri ve dava masraflarının kamu zararına dönüştüğü de kaydedildi.