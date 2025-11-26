Mersin'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 448 bin adet sentetik hap ele geçirdi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir araçla yüklü miktarda sentetik hap sevk edileceğini belirledi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, söz konusu aracın plakasını tespit ederek fiziki takibe aldı. Takip edilen araç Yenişehir ilçesi Karaisalı Mahallesi'nde durdurularak arama yapıldı. Aramada 448 bin adet sentetik hap, 1 tabanca, 1 şarjör ve 5 fişek ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.