Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve onun aziz hatırasını müzikle yaşatmak amacıyla Mersin Devlet Opera ve Balesi (Mersin DOB), 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında özel bir konser düzenliyor.

“Atamıza Şarkılar” adlı konser, 8 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Opera Binası Şeref Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Konserde piyano başında Rufina Usmanova yer alırken, solist sanatçılar Işıl Azaz (soprano), Hakan Bölükbaşı (tenor), Andrei Yevtushenko (bariton) ve Hasan Berk (bas), Atatürk’e ve Cumhuriyet’e adanmış seçkin eserleri seslendirecek.

Programda, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar ile Cumhuriyet döneminin duygusunu yansıtan klasikleşmiş eserler yer alacak. Mersin DOB sanatçıları, müzik aracılığıyla minnet, sevgi ve özlem dolu bir anma gecesi yaşatacak.

Konser biletleri opera gişesinden ve http://www.biletinial.com adresinden temin edilebilecek.