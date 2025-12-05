Memur-Sen Mersin İl Temsilciliği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında “Mersin Engelli Kamu Çalışanları Sorun ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” düzenledi. Geniş katılımla gerçekleştirilen çalıştayda, engelli kamu çalışanlarının karşılaştığı sorunlar masaya yatırıldı ve çözüm önerileri istişare edildi.

Memur-Sen Genel Merkez Engelliler Komisyonu Başkanı Ahmet Dönmez, Eğitim-Bir-Sen Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Tayfun Kütük, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları, Memur-Sen Mersin Engelliler Komisyonu Başkanı Hasan Işık, moderatör Dr. Mustafa Erim, Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammet Özdemirci, Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz ve Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin çalıştaya katılarak katkı sundu.

Çalıştayda, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik adımlar, çalışma hayatında yaşanan güçlüklerin giderilmesi ve erişilebilirlik standartlarının iyileştirilmesi gibi başlıklar ele alındı. Ortaya çıkan ortak irade ve çözüm odaklı yaklaşım, engelsiz bir toplum hedefi açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

Memur-Sen Mersin İl Temsilciliği, çalıştaya katkı veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek, elde edilen değerlendirme ve önerilerin ilgili kurumlarla iş birliği içinde takip edileceğini kamuoyuna duyurdu.