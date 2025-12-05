Mersin'in Erdemli ilçesine girişte tonlarca ağırlıktaki beton blok taşıyan tırın tekeri kopunca yol saatlerce trafiğe kapandı.
Olay, Mersin-Antalya yolu D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tonlarca ağırlıktaki dev beton blok yüklü 06 CYE 076 plakalı tırın arka tekeri dönüş yapacağı sırada kavşakta koptu. Yana kayan tırın dorse kısmı nedeniyle yol kapandı. Bölgeye polis ekipleri ve vinçler sevk edildi. Tırın üzerindeki beton blok vinçle kaldırılmaya çalışılırken ulaşım alternatif yoldan verilmesi nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
Kaynak: İHA