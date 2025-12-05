Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki alışveriş merkezlerinde (AVM) kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde fiyat etiketi uygunluğu, son tüketim tarihleri, ürünlerin saklama koşulları ve genel hijyen durumu detaylı şekilde incelendi.

Zabıta ekipleri, market ve mağazaların reyonlarından depo alanlarına kadar tüm bölümleri tek tek kontrol ederek tespit edilen eksiklikler konusunda işletmelere gerekli uyarılarda bulundu.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin tüketici sağlığını korumaya yönelik düzenli olarak sürdürüldüğünü belirterek şöyle konuştu: 'AVM'lerde yoğun bir insan sirkülasyonu var. Bu nedenle buralarda satılan gıda ve tüketim ürünlerinin standartlara uygun olması büyük önem taşıyor. Fiyat etiketi ve son tüketim tarihleri gibi konular tüketici haklarının temelini oluşturuyor. Biz de ekiplerimizle düzenli aralıklarla sahadayız. Hijyen konusunda en küçük bir toleransımız yok, tüketici sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir.'