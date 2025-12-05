Mersin'de eğitim öğretim süreçlerinin ele alındığı bilgilendirme toplantısı, Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, eğitimde koordinasyonun ve kurumlar arası iş birliğinin önemini vurgulayarak, 'Türkiye Yüzyılı vizyonunun en stratejik alanlarından biri olan eğitimde büyük bir sorumluluk taşıdığımızın farkındayız' dedi.

Özdemirci konuşmasında, Aile Yılı kapsamında aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine değinerek, öğrencilerin akademik başarının yanı sıra milli, manevi ve evrensel değerlerle yetiştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı. Ayrıca 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, sadece bir müfredat değil, geleceği şekillendiren kapsamlı bir yol haritası olduğunun altını çizdi.

İl Müdürü Özdemirci'nin konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan da eğitim öğretim süreçleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kayhan, sahadaki uygulamalar, ihtiyaçlar ve okul yöneticilerinden beklentiler konusunda önemli mesajlar verdi.

Toplantının devamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri; okul/kurumlarda dikkat edilmesi gereken çalışma başlıklarını, beklentileri ve gündem maddelerini okul yöneticileriyle paylaşırken, okul yöneticileri de görüş ve taleplerini iletti.

Program, karşılıklı görüş alışverişi ve temennilerin ardından sona erdi.