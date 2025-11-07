AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir; İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Karagöz ve İlçe Başkanlarıyla birlikte, görevine yeni başlayan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’yi makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Mersin’in eğitim alanındaki mevcut durumu, devam eden projeler ve geleceğe yönelik çalışmalar hakkında verimli bir istişare ortamı oluştu. Eğitimde kaliteyi yükseltmeye, öğrencilerin başarılarını desteklemeye ve okulların fiziki koşullarını geliştirmeye yönelik planlanan çalışmaların, kent adına önemli kazanımlar sağlayacağı vurgulandı.

Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliğinden dolayı Müdür Özdemirci’ye teşekkür eden İl Başkanı Aldemir, yeni görevinde başarı dileklerini ileterek görüşmenin, Mersin’e eğitim alanında hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni etti.