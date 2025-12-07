Mersin’de uzun yıllar eğitim yöneticiliği ve yerel yönetim alanlarında görev yapan Ali Uçar, Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak atandı.

Eğitim camiasında öğretmenlikten okul yöneticiliğine, şube müdürlüğünden belediye birim müdürlüğüne uzanan geniş bir görev tecrübesine sahip olan Uçar, 2019 yılından bu yana Akdeniz Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapıyordu.

Daha önce Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Şube Müdürü, Mersin’de çeşitli okullarda ise okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmen olarak görev alan Uçar; proje yönetimi, kapsayıcı eğitim, eğitimde kalite değerlendirme, yöneticilik formasyonu ve özel eğitim hizmetleri gibi alanlarda çok sayıda eğitim ve sertifikaya sahip.

Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Uçar, Mersin Üniversitesi’nde tezli yüksek lisansını sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Ali Uçar, yeni görevine bu hafta başlayacak.