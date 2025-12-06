Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Ege, Dekan Yardımcısı ve Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma İnce Çırak, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özlem Elvan ve Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aslı Eker, Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici’yi makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, sağlık alanındaki eğitim–hizmet iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Akademik çalışmalar, öğrenci uygulamaları, ortak projeler ve saha iş birlikleri gibi konular ele alınırken, iki kurum arasındaki koordinasyonun artırılması yönünde karşılıklı iyi niyet dilekleri ifade edildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversite–kamu iş birliğinin Mersin’de sağlık hizmetlerinin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Üniversite heyeti ise misafirperverlikleri için Müdür Ekici’ye teşekkür etti.