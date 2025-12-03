Tarsus'ta düzenlenen Dünya Engelliler Günü buluşmasında serebral palsili milli yüzücü Batuhan Eruçar, azim dolu başarı hikayesiyle gençlere ilham verdi.

Tarsus Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yürekleri ısıtan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Serebral palsi tanısıyla dünyaya gelen ve tüm zorluklara rağmen pes etmeyen milli yüzücü Batuhan Eruçar, Tarsuslu gençlerle bir araya gelerek ilham dolu yaşam hikayesini anlattı.

120 madalyaya, uluslararası başarılar ve rekorlara sahip olan Batuhan, annesiyle birlikte kurduğu Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünde yüzlerce engelli bireye ücretsiz yüzme eğitimi vererek, sadece sporcu değil aynı zamanda bir umut ışığı haline geldi.

Türkiye'de engelli sporculara yönelik önyargıları kıran Eruçar, Çanakkale Boğazını tek engelli sporcu olarak yüzerek geçmeyi başarması ve yarışta birincilik kürsüsüne çıkmasıyla büyük takdir topladı. Kendi hikayesini bir motivasyon kaynağına dönüştüren Eruçar, sık sık dile getirdiği şu sözleriyle topluma güçlü bir mesaj veriyor; 'Engel, bedenle değil, cehaletle olur. Ben engelli Batuhan değilim, sadece Batuhan'ım.'

Etkinliğe, diğer milli yüzücüler Hüseyin Okyay ve Miray Yaşar Spor Lisesi öğrencisi Kadir Üri de katılarak genç sporculara ilham veren deneyimlerini aktardı.

'Batuhan'ın mücadelesi hepimize ilham oluyor'

Tarsus Belediye Başkan Ali Boltaç, Batuhan Eruçar'ın başarı hikayesinin herkes için umut verici olduğunu belirterek, 'Batuhan'ın ortaya koyduğu azim, yalnızca spor başarısı değildir, engellerin zihinlerde başladığını tüm topluma gösteren güçlü bir duruştur. Batuhan, başarının fiziksel güçten değil, inançtan, emekten ve umuttan geldiğini hepimize gösteriyor. Onun mücadelesi hepimize ilham oluyor. Tarsus Belediyesi olarak engelli bireylerin spor, eğitim ve yaşamın her alanında fırsat eşitliğine sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz. Batuhan ve diğer genç sporcularımızla gurur duyuyoruz' dedi.