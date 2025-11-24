Rize'de bir inşaat şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Güneysu ilçesine bağlı Güneli Mahallesi'nde özel bir inşaat firmasına ait şantiyede çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın tüm şantiyeyi etkisi altına alırken, şantiyede bulunan işçiler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfiaye ekipleri sevk edildi. Yangın Güneysu Belediyesi ve Rize Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.