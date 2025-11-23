İzmir’in Torbalı ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 19 Kasım’da İzmir-Aydın Karayolu Torbalı 3069 Sokak kesişiminde meydana geldi. B.H. Yılmaz (20) yönetimindeki 35 BJP 111 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü B.H. Yılmaz ile yanındaki kardeşi Rüzgar Süleyman Yılmaz (11) ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu kritik olan 11 yaşındaki Rüzgar Süleyman Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın cenazesi, aynı gün Kuşçuburnu Camii’nde ikindi namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Öte yandan sürücü B.H. Yılmaz’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.