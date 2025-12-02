Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Anadolu'dan Ezgiler' konseriyle kentteki sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Türk Müziği Topluluğu ile Türk Halk Oyunları Topluluğunun ortak sahne aldığı konser, Kongre ve Sergi Sarayında yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Türk Müziği Orkestrası Şefi Erman Talşık yönetimindeki konser, halk oyunlarının sevilen figürlerinden Kerimoğlu Zeybeği ile başladı. Program, Kütahya, Isparta, Erzincan ve Ankara yörelerinden seçilen türkülerle devam etti. 'Elif dedim be dedim, evlerinin önü Mersin, ervah-ı ezelde levh-i kalemde ve hayde yarim' eserlerinin seslendirildiği gece, 'Su gelir meste gider' halayıyla coşkulu bir finale sahne oldu. İzleyicilerin de katılımıyla oluşturulan halay, salonun en renkli anları arasında yer aldı.

'Türkiye'nin birçok yöresinden ezgilere yer verdik'

Konser sonrası değerlendirmelerde bulunan Şef Erman Talşık, seyircinin enerjisinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, 'Gümbür gümbür bir konser oldu. Çok güzel bir etkileşim aldık. Umarım herkesin gönlüne dokunmuşuzdur' dedi.

Repertuvarı oluştururken Türkiye'nin farklı yörelerinin ezgilerini bir araya getirdiklerini vurgulayan Talşık, Türk Müziği Topluluğu ile Türk Halk Oyunları Topluluğunun bu konser için ortak bir proje geliştirdiğini ifade ederek, 'Semahlarımızı, deyişlerimizi, türkülerimizi ve zeybeklerimizi halk danslarıyla aynı sahnede buluşturmak istedik. Bizim için çok kıymetli bir çalışma oldu' diye konuştu.

Sanatseverlerden tam not

Konseri izleyen vatandaşlar da programdan büyük keyif aldıklarını dile getirdi. Almanya'dan gelen öğretmen Veli Kaya, konseri çok beğendiğini belirterek, 'Bu güzelliği yurtdışında herkese anlatacağım. Başkan Vahap Seçer'e teşekkür ederim' dedi.

Aynı zamanda çeşitli korolarda yer aldığını söyleyen Mehmet Fedai ise 'Müziği ve türküyü seven herkes bugün buradaydı. Mükemmel bir konserdi' ifadelerini kullandı.