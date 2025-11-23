Türk Sağlık-Sen Mersin Şubesi, 8. Olağan Genel Kurulu’nu geniş katılım, yüksek coşku ve birlik ruhu içerisinde gerçekleştirdi. Halil Vural’ın yeniden şube başkanlığına seçildiği genel kurulda, birlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Programa, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Ahmet Bebek, MHP ilçe başkanları Osman Mete Yıldız (Toroslar), Cihan Azgın (Yenişehir), Fatih Yıldırım (Tarsus), Saffet Özdemir (Akdeniz), Ömer Akın (Çamlıyayla) ve MHP Mersin KAÇEP İl Başkanı Aslı Könte Öz ile il ve ilçe yöneticileri katıldı. TBMM 24. ve 25. Dönem MHP Mersin Milletvekili Ali Öz, TÜRKAV Mersin Şube Başkanı Oğuzhan Yıldız, TÜRKAV Tarsus Şube Başkanı Safi Karataylı, Türkiye Kamu-Sen Mersin İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Mersin 1 No’lu Şube Başkanı Metin Ercan ile Türk Büro-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Ozan Giran ve 2 No’lu Şube Başkanı Ahmet Suna da genel kurulda hazır bulundu.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile Genel Başkan Yardımcıları, mesajlarıyla genel kurula destek verirken, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı şube başkanları, önceki dönem yöneticiler, delegeler, üyeler ve basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

Konuşmasına geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’dan dönen askerlerimizi taşıyan uçağın düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerleri anarak başlayan Türk Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanı Halil Vural , “Bu topraklar için can veren yiğitlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim ailelerine sabır versin. Yüce Türk Milleti’nin başı sağ olsun” dedi.

33 yıllık şanlı bir mücadelenin temsilcisi olarak Türk Sağlık-Sen’in bugün Türkiye genelinde her sağlık ve sosyal hizmet kurumunda temsilcisi, her ilde teşkilatı bulunan güçlü bir sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayan Başkan Vural , kuruluş ruhundan ödün vermeden mücadeleye omuz veren tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti, ebediyete irtihal edenleri rahmetle andı.

Başkan konuşmasında, sendikal hareketin temel ilkelerini şu şekilde sıraladı:

Türk Devletinin ülke ve millet bütünlüğünden taviz vermeyen bir sendikacılık,

Türk milletinin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak,

Çalışanlar arasında ayrım gözetmeyen, kitle sendikacılığı,

Güç birliği ve dayanışma anlayışı,

Şeffaflık ve hesap verebilirlik,

Çalışanların haklarını bilen, yol gösteren ve sorumlu sendikacılık.

Bu ilkeler doğrultusunda hedeflerinin; insan onuruna yaraşır ücret, emekliliğe yansıyan maaş sistemi, memur güvencesi ve can güvenliğinin sağlanması, grev hakkı ve yönetime katılım hakkı ile torpilsiz, şeffaf devlet yönetimi olduğunu belirtti.

Başkan, Cumhuriyetin ve Türkiye’nin vazgeçilmez olduğunu, rehberlerinin ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ifade ederek, “Yolundan yürümeye, izini takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasını, Türk Sağlık-Sen Mersin Şube Başkan Yardımcısı iken vefat eden dava insanı Özden ÇITAK’ı rahmet ve minnetle anarak tamamladı.

Olağan Genel Kurulun, Türk Sağlık-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ailesine, şubemizin faaliyet alanında görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına hayırlar getirmesi temennisinde bulunuldu.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Türk Sağlık-Sen Mersin Şubesi’nin yeni Yönetim Kurulu (Asil) şu isimlerden oluştu:

Halil Vural – Şube Başkanı

Metin Gökkoca – Şube Başkan Yardımcısı (İdari)

İsmail Sosa – Şube Başkan Yardımcısı (Mali)

Yusuf Kürekçi – Şube Başkan Yardımcısı (Teşkilat)

Oğuzhan Kaya – Şube Başkan Yardımcısı (Eğitim)

Erkan Koruk – Şube Başkan Yardımcısı (Mevzuat)

Mehmet Ali Güçlü – Şube Başkan Yardımcısı (Sosyal İşler)

“Bu güvene layık olmak için daha çok çalışacağız”

Genel kurulun ardından yeniden Türk Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanlığına seçilen Halil Vural, yaptığı teşekkür konuşmasında birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Vural, şu ifadeleri kullandı:

“Genel kurulumuzu büyük bir olgunluk ve dayanışma ruhuyla gerçekleştirdik. Bizlere gösterilen güven, omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun bilinciyle, sağlık çalışanlarının hak ve hukuk mücadelesini daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Emeği geçen tüm delegelerimize, üyelerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyorum.”

Vural, sendikaya bugüne kadar emek veren tüm yol arkadaşlarına da teşekkür ederek, yeni dönemin sağlık çalışanları için daha güçlü bir mücadele dönemi olacağını vurguladı.