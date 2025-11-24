Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

83. dakikada Enis Bardhi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti.

84. dakikada Bjorlo'nun pasında Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda top dışarı çıktı.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Ogün Kamacı

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasin Subaşı, Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Enis Bardhi (Pedrinho dk. 90+1), Jinho Jo, Stefanescu (Melih Bostan dk. 67), Jackson Muleka (Bjorlo dk. 79), Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Calusic, İsmail Esat Buğa, Mucahit İbrahimoğlu, Kaan Akyazı, Utku Eriş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Giannetti dk. 79), Hüseyin Türkmen, Ceesay, Abdülkadir Ömür (Samet Karakoç dk. 79), Paal (Cvancara dk. 86), Van de Streek (Efe Yıldırım dk. 60), Saric (Soner Dikmen dk. 46), Storm, Boli

Yedekler: Kağan Arıcan, Ballet, Gueye, Doğukan Sinik, Ensar Buğra Tivsiz

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Umut Nayir (Konyaspor), Storm, Soner Dikmen (Antalyaspor)

Kaynak: İHA