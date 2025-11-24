İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde kutlama programı gerçekleştirildi.

Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kırklareli Fen Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, tiyatro gösterisi sahnelendi. Şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, yarışmalarda başarı elde eden öğretmenlere de hediyeleri takdim edildi. Daha sonra aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.