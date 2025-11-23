Samsun’da düzenlenen Floor Curling Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde eden Pınarhisar Gençlik Spor Kulübü sporcuları, ilçeye dönüşlerinde davul-zurna eşliğinde coşkulu bir törenle karşılandı. Pınarhisar Belediyesi önünde toplanan kalabalık, şampiyon sporcuları çiçekler, alkışlar ve tezahüratlarla bağrına bastı.

Türkiye şampiyonu olan Kadın ve Karma Takımlar ile dereceye giren sporcuların mutluluğu yüzlerinden okunurken, karşılama programına Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay ve Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Erhan Öztürk de katıldı. Kaymakam Özder, Başkan Talay ve Gençlik Spor Müdürü Öztürk, sporcularla birlikte halay çekerek şampiyonluk sevincine ortak oldu.

Türkiye şampiyonu olan Kadın ve Karma Takımlar ile dereceye giren sporcular, gösterilen ilgi karşısında duygusal anlar yaşadı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Pınarhisar’ın gurur günü yaşadıklarını belirterek, "Türkiye şampiyonu olarak ilçemize dönen gençlerimiz, hem ailelerine hem de bizlere tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Bu başarı sadece bir spor zaferi değil; disiplinin, inancın ve emeğin karşılığıdır. Aynı zamanda sporcularımızın Milli Takım’a seçilerek ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazanması, bu gururu kat kat artırmıştır. Gençlerimize, antrenörlerimize ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Pınarhisar Gençlik Spor Kulübü sporcuları ve antrenörü, şampiyonluk sevinçlerini dile getirdi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği karşılama töreni, meşalelerle, davulların ritmiyle ve şampiyonluk halayıyla gece boyunca devam etti.