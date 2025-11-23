Van’da gün batımının ardından ortaya çıkan hilal adeta görsel bir şölen sundu.

Van’da akşam saatlerinde beliren hilal, kentte adeta tablo gibi bir manzara oluşturdu. Gökyüzünü süsleyen hilal, bulutlarla zaman zaman oluşturduğu uyumlu görüntülerle izleyenleri kendine hayran bıraktı. İnce hilalin süzülen parlak ışığı, şehir siluetiyle birleşerek görsel bir şölen sundu. Gözlem süresinin kısa olduğu hilal evresi, özellikle Van Gölü sahili kesiminde bulunan vatandaşların büyük ilgisini çekti.