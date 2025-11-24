Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, eylül ayında İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda yaşanan bıçaklı saldırıda ağır yaralanan öğretmeni evinde ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aras, öğretmene geçmiş olsun dileklerini ileterek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyarette öğretmenin sağlık durumu hakkında bilgi alan Aras, Van Valisi Ozan Balcı'nın bugün kentteki tüm öğretmenlere hediye ettiği kitabı da öğretmene takdim etti.

Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda 19 Eylül'de meydana gelen olayda sınıfta bulunan öğretmeni bıçaklayarak ağır yaralayan saldırgan, kısa sürede etkisiz hale getirilip tutuklanmıştı.