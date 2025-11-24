Van'da aralarında öğretmenlerinde bulunduğu bir grup dağcı, 'Öğretmenler Günü'nü anlamlı bir etkinlikle kutlamak için Artos Dağı'na tırmandı. Grup, zorlu parkuru aşarak ulaştıkları zirvede öğretmenler gününü kutladı.

Aralarında öğretmenlerinde bulunduğu Vadi Doğa Sporları Grubu üyeleri ve Erciş Zernaki Dağcılık Spor Kulübü'nden oluşan toplam 27 kişilik grup, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Van'ın incisi olarak bilinen 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'nın zirvesine tırmanan 27 kişilik ekip, zirvede öğretmenlerin öğretmeneler gününü kutladı. Grup saat 02.00 saatlerinde Gevaş ilçesinden Artos Dağı tırmanışına başladı. Bölgenin en zorlu parkurlarından birine sahip olan dağda, zaman zaman karşılaştıkları kar ve buzlanmaya rağmen azimle ilerleyen ekip, yaklaşık 6 saat süren zorlu bir mücadelenin ardından zirveye ulaştı. Dağcılar, zirvede tüm öğretmenlere selam gönderdi. Etkinliğe katılanlar, tırmanışı 'Öğretmenlerin fedakârlığına ve emeklerine dikkat çekmek' amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Soğuk hava ve yer yer karla kaplı rotaya rağmen başarıyla tamamlanan tırmanış, hem dayanışma hem de öğretmenlere vefa mesajı taşımasıyla dikkat çekti.