AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada Mersin’e son 23 yılda yapılan yatırımları anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Mersin’in her alanda büyümeye ve kalkınmaya devam ettiğini vurgulayan Kıratlı, sağlık, eğitim, tarım, ulaşım, enerji ve sanayi alanlarında hayata geçirilen projelere dikkat çekti.

Sağlık alanında Türkiye’nin 1440 yataklı ilk şehir hastanesinin Mersin’de hizmete açıldığını hatırlatan Kıratlı, hemen hemen her ilçede modern devlet hastanelerinin inşa edildiğini ve toplam yatak sayısının 5350’ye ulaştığını söyledi. Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi’nin de bu yıl içinde hizmete açılacağını ifade etti.

Ambulans sayısındaki artışa da değinen Kıratlı, 2002 yılına kadar Mersin’de yalnızca 12 ambulans bulunduğunu, bugün ise bu sayının 127’ye çıkarıldığını belirtti. Eğitim yatırımlarına ilişkin bilgi veren Kıratlı, derslik sayısının 6059’dan 19 bine yükseltildiğini, 2026 yılında bu rakamın 20 binin üzerine çıkarılacağını kaydetti.

Tarımda önemli projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Kıratlı, Pamukluk Barajı’nın tamamlandığını, Sorgun ve Aksuvat Barajlarının su tuttuğunu, Değirmençay Barajı’nın ise yüzde 67 seviyesine ulaştığını söyledi. Projenin tamamlanmasıyla 31 bin 500 dekar arazinin sulamaya açılacağını belirtti.

Ulaşım yatırımlarına da değinen Kıratlı, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın bölgenin en önemli marka değerlerinden biri haline geldiğini ifade etti. Çeşmeli–Kızkalesi Otoyolu’nun yüzde 82’sinin, Akdeniz Sahil Yolu’nun ise yüzde 90’ının tamamlandığını söyleyen Kıratlı, Anamur–Mersin arasındaki mesafenin 2,5 saate düştüğünü vurguladı.

Hızlı tren projesine de değinen Kıratlı, Mersin–Adana–Osmaniye–Gaziantep hızlı tren hattında fiziki gerçekleşmenin yüzde 70–75 seviyesine ulaştığını, projenin tamamlanmasıyla yolculuk süresinin 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya düşeceğini belirtti.

Enerji alanında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin tamamlandığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacağını ifade eden Kıratlı, sanayi ve istihdamda ise OSB sayısının 1’den 10’a çıkarıldığını söyledi. Mersin Limanı’nın da tüm engellemelere rağmen büyütülmeye devam edildiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda Kıratlı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak laf değil, hizmet ve eser üretiyoruz” ifadelerini kullandı.