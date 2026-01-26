Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy, 25 Ocak 2026 tarihinde Tarsus’ta meydana gelen ve Suriye uyruklu bir şahsın hayatını kaybettiği münferit olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Gürsoy, bazı siyasilerin sosyal medya üzerinden partiyi hedef alan paylaşımlarına tepki göstererek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını ifade etti. Olayla ilgili Mersin Valiliği tarafından resmi basın açıklaması yapıldığını hatırlatan Gürsoy, sürecin tüm yönleriyle kamuoyuna şeffaf şekilde aktarıldığını belirtti.

Açıklamasında net ifadeler kullanan Ömer Gürsoy, söz konusu olayın Milliyetçi Hareket Partisi ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak, “Yaşanan bu münferit olayın ve olaya karıştığı iddia edilen şahısların Milliyetçi Hareket Partisi ile doğrudan ya da dolaylı hiçbir bağı yoktur. Partimizin bu olayla herhangi bir ilgisi veya sorumluluğu söz konusu değildir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin her zaman sağduyu, hukuk ve toplumsal huzurdan yana olduğunu belirten Gürsoy, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin liderliğinde devlet aklını esas alan bir siyaset anlayışı benimsediklerini ifade etti.

“Terörsüz Türkiye” sürecine de dikkat çeken Gürsoy, “Şiddetin karşısında, hukukun yanında; kaosun karşısında, milli birlik ve kardeşliğin tarafındayız. Bu duruş geçici değil, ilkesel ve kararlıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda MHP Mersin İl ve İlçe Teşkilatları olarak Türkiye’nin huzuru, birliği ve geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Gürsoy, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.