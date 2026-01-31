Ocak 2026 tarihli Yerel Yönetimler Araştırması, büyükşehirlerde yerel iktidarın seçmen nezdindeki karşılığını ölçerken, Mersin Büyükşehir Belediyesi özelinde siyasal sürekliliğin güçlendiğine işaret ediyor. 24 büyükşehirde 12 bin 900 kişiyle yapılan çalışmada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, oy oranını artırabilen sınırlı sayıdaki büyükşehir belediye başkanları arasında yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre Seçer, Mart 2024 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 59,5’lik oy oranını, bugün seçim olması halinde yüzde 61,8’e taşıyor. +2,3 puanlık artış, Mersin seçmeninin mevcut yönetimden kopmadığını, aksine siyasal tercihinde istikrarı koruma eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE ORTALAMASININ TERSİNE BİR TABLO

Araştırma, birçok büyükşehirde belediye başkanlarının oy oranlarında belirgin düşüşler yaşandığını gösterirken, Mersin’in bu genel eğilimin dışında kalması dikkat çekiyor. Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır ve Muğla gibi büyükşehirlerde çift hanelere yaklaşan oy kayıpları görülürken, Mersin’de artış yaşanması, yerel yönetim performansının seçmen davranışı üzerindeki belirleyici rolünü güçlendiriyor.

Siyasal analizlere göre bu tablo, Mersin’de yerel yönetimin merkezi siyasetteki gerilimden görece bağımsız bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu gösteriyor. Ekonomik krizin ve genel siyasal memnuniyetsizliğin seçmen tercihlerine doğrudan yansıdığı bir dönemde, Mersin’de oy artışı yaşanması, belediyenin icraatlarının seçmen nezdinde ayrıştığını ortaya koyuyor.

PERFORMANS ODAKLI OY DAVRANIŞI

Araştırma verileri, Mersin seçmeninin ideolojik reflekslerden ziyade hizmet, erişilebilirlik ve sosyal politika ekseninde oy verdiğini gösteriyor. Ulaşım yatırımları, sosyal destek mekanizmaları ve kentsel hizmetlerde sürdürülen politikaların, seçmen sadakatini beslediği değerlendiriliyor.

Bu durum, Mersin’de yerel iktidarın yalnızca mevcut tabanını konsolide etmekle kalmadığını, kararsız seçmen üzerinde de etkisini artırdığını ortaya koyuyor.

SİYASAL MESAJ: MERSİN’DE YEREL İKTİDAR GÜÇLENİYOR

Ocak 2026 araştırması, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yalnızca bir hizmet belediyeciliği değil, aynı zamanda siyasal meşruiyetini koruyan bir yerel yönetim modeli sunduğunu gösteriyor. Artan oy oranı, olası bir yerel seçimde Mersin’de mevcut yönetimin avantajlı konumunu koruduğuna işaret ediyor.

Araştırma sonuçları, Mersin’in büyükşehirler arasında yerel iktidarın seçmen onayını tazelediği nadir örneklerden biri olduğunu ortaya koyuyor.

Not: İstanbul, Adana, Antalya, Mardin, Van ve Manisa büyükşehirleri araştırmaya dahil edilmemiştir.