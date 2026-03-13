AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşevi tarafından üretilen ve belediyeye ait satış noktalarında satılan kavurma ürününe ilişkin açıklamada bulundu.

Aldemir, Alo 174 Gıda Hattı’na yapılan ihbar üzerine başlatılan inceleme kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numunelerin Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda analiz edildiğini belirtti. Yapılan testler sonucunda iki farklı üretim gününe ait kavurma numunelerinde at eti tespit edildiğini ifade etti.

Türkiye’de at ve eşek kesimine yönelik herhangi bir yasal izin bulunmadığını hatırlatan Aldemir, ortaya çıkan durumun yalnızca bir gıda güvenliği meselesi olmadığını söyledi.

Konunun aynı zamanda kamu sorumluluğu ve denetim mekanizmaları açısından ciddi bir ihmal ihtimalini gündeme getirdiğini vurgulayan Aldemir, sürecin şeffaf şekilde aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Aldemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın sağlığı, güveni ve kamu kaynaklarının doğru kullanımı bizim için her şeyden önce gelir. Bu nedenle söz konusu sürecin tüm yönleriyle şeffaf biçimde aydınlatılması, sorumluların ortaya çıkarılması ve gerekli idari ve hukuki adımların atılması büyük önem taşımaktadır. Bizler de sürecin takipçisi olmaya devam edecek, hemşerilerimizin sağlığını ve kamu vicdanını ilgilendiren bu meselenin üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz.”