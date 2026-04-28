Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da düzenlenen 'TBB Araç Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, belediyelerin artan ihtiyaçlarına dikkat çekerek, 'Yerel yönetimlerin daha güçlü hizmet sunabilmesi için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz' dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen 'TBB Araç Teslim Töreni'ne katıldı. Düzenlenen tören ile 94 belediyeye toplam 95 yeni araç teslim edildi.

Belediyelerin sosyo-ekonomik yapısı, yüzölçümü, nüfusu ile ihtiyaç ve talepleri esas alınan dağıtım kapsamında, farklı siyasi parti yönetimindeki 94 belediyeye toplam 95 yeni araç desteği sağlandı. Teslim edilen hizmet araçları, 25 damperli kamyon, 22 çöp kamyonu, 13 kazıcı yükleyici, 11 paletli ekskavatör, 5 arazöz, 3 yol süpürme aracı, 3 toprak silindir, 3 lastik teker ekskavatör, 2 yarım otobüs ile birer adet greyder, itfaiye aracı, kombine kanal açma aracı, loder, lowbed, sepetli vinç, transmikser ve vidanjörden oluştu. Teslimi yapılan araçlar aracılığıyla, belediyelerin hizmet kapasitesini artırılmasına ve vatandaşların daha kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağlamak hedefleniyor.

'Belediyelerimizin işini kolaylaştırmak için gayret sarf ediyoruz'

Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının çok önemli görevleri yürüttüklerinin bilincinde olduklarını ifade ederek, özellikle ekonomik kriz içerisinde zor şartlarda ve yoğun mesai yaptıklarını vurguladı. TBB'nin belediye başkanlarının zorlu mesaisine destek olduğunu belirten Seçer, 'Bin 405 belediyemizin üye olduğu TBB olarak, belediye başkanlarımızın hemşehrilerine hizmet götürürken işlerini bir nebze kolaylaştırmak, onlara destek olmak, mevcut ekonomik konjonktürde, darboğazda dokunuşta bulunmak için gayret sarf ediyoruz' dedi. Gerçekleştirilen tören ile Türkiye'nin her yerinden farklı siyasal partilerin yönetimindeki 94 belediyeye 95 araç teslim edildiğini dile getiren Seçer, ilerleyen dönemde yapılacak dağıtımlar neticesinde 2 yılda 714 aracın teslim edilmiş olacağını kaydetti.

'Finans disiplini ve liyakatli kadrolar eşliğinde önümüzde hiçbir şey duramaz'

Belediye başkanlarının görev yürütürken 2 önemli dayanak noktası olduğunun altını çizen Seçer, finans disiplininin ve liyakatli kadroların önemine değindi. Seçer, 'Finans disiplini ve liyakatli kadrolar eşliğinde önümüzde hiçbir şey duramaz. vatandaşalrımızın memnuniyetini daha üst seviyelere çıkartırız. Türkiye Belediyeler Birliği üyelerine sadece iş makinesi ve araç desteği yapmıyor. Proje desteği, proje çalışmalarına nakdi destekler, eğitim çalışmaları, çalıştaylar, paneller, personelimizin bilgisini ve becerisini geliştirmeleri için yurt dışı gezi programları, inceleme gezileri gibi birçok alanda belediyelerimize katkı sunuyoruz' sözlerini kaydetti.

'Belediyelerimiz projelerimizde birbirinden ilham alıyor'

TBB'nin güncel projelerinden söz eden Seçer, çalışmaların iş birliklerini artırdığını vurguladı. Yakın dönemde düzenlenen Belediyecilik Forumu'nu örnek gösteren Seçer, 'Belediyecilik Forumu'na yerel yönetimlerden 700'ün üzerinde başvuru yapılması bizi son derece memnun etti. Forumda belediyelerimizin 200'den fazla özgün projesi ve uygulaması anlatıldı. Katılımcılar birbirlerinden ilham aldılar ve yeni iş birliklerinin temelini atmış oldular' diye konuştu. Belediyeler kapsamında yürütülen Yönetici Geliştirme Programı'na da büyük önem verdiklerini ifade eden Seçer, belediyelerin üst yönetimlerinin programa katılması konusunda teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi. 352 yöneticinin bu programda eğitim aldığını sözlerine ekleyen Seçer, sayının artmasını temenni ettiğini söyledi. TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen 'Ortak Hizmet Modeli'ne de değinen Seçer, projenin hayata geçtiğini belirterek, 'Pilot bölge olarak Batı Karadeniz'de çalışmaları yürütmeye başladık. Yaptığımız incelemeler sonucunda Batı Karadeniz'de 22 belediyemiz ile bu projeyi gerçekleştirme kararı aldık. Şu anda da Safranbolu'da çalışmaya başladık. Böylelikle TBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve protokol yaptığımız belediyemiz üçlü bir imece ile harika projeleri ortaya çıkartıyor' ifadelerini kullandı.

TBB olarak, belirli kriterler ve puanlama usulüyle araç teslimi yapacakları belediyeleri belirlediklerinden söz eden Seçer, ''Bölgesi, sosyo-ekonomik durumu, coğrafyanın durumu, belediyenin kendi ekonomik durumu, talepler ve öncelikler nedir?' diye bütün soruları harmanlıyoruz ve bu araç-gereçlerin hangi belediyeye verilmesi gerektiğini tespit ediyoruz' diye belirtti. Seçer ayrıca, mükemmel bir yönetim anlayışı ve kurumsal bir yapı içerisinde bu kuralları TBB'ye yerleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

'2 Mayıs'ta TBB'nin Genel Kurulu'nu yapacağız'

Seçer, önümüzdeki günlerde TBB Genel Kurulu yapılacağını duyurarak, '2 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da saat 11.00'de hep beraber Türkiye Belediyeler Birliğimizin Genel Kurulu'nu yapacağız. Hepinizi oraya davet ediyorum. 3 yıllığına TBB başkanını, encümen üyelerimizi, başkan vekillerimizi seçeceğiz. Komisyonlar belirlenecek ve 3 yılı bu kadrolarla sürdüreceğiz. Umut ediyorum bundan sonraki süreçte de TBB, üzerine katarak belediye başkanlarımıza katkı sunmaya devam eder' dedi.

'İşimiz gücümüz belediye'

Seçer, belediye başkanlığının son derece yoğun ve sorumluluğu yüksek bir görev olduğunu vurgulayarak, 7 gün 24 saat belediye işleriyle ilgilendiklerini, günlük hayatın her anında kentin ihtiyaçlarını fark ettiklerini ifade etti. Belediye başkanlığını çok önemli bir görev olarak gördüğünü, en büyük motivasyonlarının ise vatandaşların memnuniyeti, duası ve sevgisi olduğunu dile getiren Seçer, 'İşimiz gücümüz belediye. İşimiz gücümüz beldenin huzuru. Güzel hizmetler yapmak için çalıştığınıza inanıyoruz. İyi işler yapıp vatandaşın sevgisine mazhar olmak dünyanın malına değer. Bu duygu ve düşüncelerde bu görevi yapıyoruz' diye konuştu.

Seçer'in konuşmasının ardından hibe edilen araçların temsili anahtarları belediye başkanları ve yöneticilerine teslim edildi.