AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, CHP'li Toroslar Belediyesinde kamu kaynaklarının korunmadığını, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışının bulunmadığını, ihale süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmediğini, israfın önlenemediğini ve mali disiplinin sağlanamadığını öne sürdü.

Çokkeser, ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında Toroslar Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Partili ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri tarafından verilen muhalefet şerhinin kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin ciddi sorunları ortaya koyduğunu ifade eden Çokkeser, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğu kapsamında açıklama yaptıklarını belirtti.

Toroslar Belediyesinin 2025 yılı mali verilerine değinen Çokkeser, belediyenin yılı 167 milyon TL bütçe açığıyla kapattığını savundu. Ortaya çıkan açığın mali yönetimde planlama eksikliğini gösterdiğini öne süren Çokkeser, kaynak kullanımında israf ve savurganlık anlayışının hakim olduğunu iddia etti.

Denetim sürecinde elde edilen bulgulara göre Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uyulmadığını ileri süren Çokkeser, Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edilmesi gereken birçok ürünün doğrudan temin yoluyla alındığını ve bunun belediye bütçesine gereksiz yük oluşturduğunu söyledi. Temsil, ağırlama, organizasyon ve tanıtım harcamalarında da gerekli hassasiyetin gösterilmediğini iddia eden Çokkeser, yüksek maliyetli etkinliklerin sürdürüldüğünü belirtti.

Doğrudan temin alımlarındaki artışa dikkat çeken Çokkeser, 'Raporda en dikkat çeken hususlardan biri ise doğrudan temin alımlarındaki olağanüstü artıştır. 2025 yılı içerisinde yapılan 522 alımın 486'sının doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilmiş olması, ihale süreçlerinin sistematik biçimde devre dışı bırakıldığını göstermektedir. Bu tablo; rekabeti ortadan kaldırmakta, şeffaflığı zedelemekte ve kamu zararına açık bir yapı oluşturmaktadır' ifadelerini kullandı.

Bazı işlerin ihale limitlerinin altında tutulacak şekilde bölündüğünü, planlanabilir organizasyonların ihalesiz gerçekleştirildiğini ileri süren Çokkeser, bu uygulamaların kamu ihale mevzuatının rekabet, şeffaflık ve eşit muamele ilkeleriyle çeliştiğini söyledi.

Denetim raporunda yer alan örneklere de değinen Çokkeser, milyonlarca liralık organizasyon harcamalarının piyasa değerlerinin üzerinde gerçekleştirildiğini iddia etti. Aynı etkinlik için farklı kalemlerde ayrı ayrı doğrudan temin yapıldığını ve toplam maliyetin arttığını savunan Çokkeser, 'Sadece iki günlük bir etkinlik için yapılan harcamaların 18 milyon TL'yi aşması ve bazı kalemlerde piyasa fiyatlarının katbekat üzerinde ödemeler yapılması, kabul edilemez bir tabloyu gözler önüne sermektedir' dedi.

Belediye bünyesinde yapılabilecek bazı hizmetlerin dışarıdan yüksek bedellerle satın alındığını da iddia eden Çokkeser, bazı teknik rapor ve test sonuçlarının Denetim Komisyonuna sunulmadığını belirtti.

'Şeffaf olan saklamaz. Saklayan hesap veremez' diyen Çokkeser, CHP'li Toroslar Belediyesinde kamu kaynaklarının korunmadığını, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışının bulunmadığını, ihale süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmediğini, israfın önlenemediğini ve mali disiplinin sağlanamadığını öne sürdü.

Toroslar halkının bütçesinin kamu yararı, mali disiplin ve hukuka uygunluk çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Çokkeser, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.