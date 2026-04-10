Yenişehir Belediyesi, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberler üzerine kamuoyuna açıklamada bulundu. Belediyeye yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyona ilişkin çıkan haberlerin ardından yapılan açıklamada, hukuka olan güven vurgulandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit imzasıyla yayımlanan duyuruda, Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir kişi ya da kurumun kendisini hukukun üstünde göremeyeceği ifade edildi. Açıklamada, yetkili kurumların talep ettiği tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde paylaşıldığı, sürece şeffaflık ve iş birliği içerisinde yaklaşıldığı belirtildi.

Belediyenin kamu kaynaklarının doğru, etkin ve şeffaf kullanımı konusunda hassasiyetini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, idari süreçler ile iç denetim mekanizmalarının titizlikle işlemeye devam ettiği kaydedildi.

Ayrıca kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gelişmeler oldukça yeni açıklamaların yapılacağı belirtilirken, vatandaşlara teyit edilmemiş ve spekülatif bilgilere itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu.