Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tüm projelerin kentin refahını sağalamaya yönelik olduğunu belirterek, 'Bizim tüm amacımız kentin refahını sağlamak, kenti daha iyi bir hale getirmektir' dedi.

Seçer, 'Kent Katılımı Buluşmaları'nın 8. serisinin ikinci toplantısında emek örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Kongre Merkezi Çok Amaçlı Salonda düzenlenen toplantıda katılımcılar, kente ilişkin talep ve önerilerini doğrudan iletti.

Toplantıda konuşan Seçer, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla farklı kesimlerin görüşlerini önemsediklerini belirterek, kısa süre içinde Hal Katlı Kavşağının açılacağını, 2028 yılına kadar 4 katlı kavşak ve 1 tüp geçit planladıklarını söyledi. İlçe belediyelerine parti ayrımı yapmadan destek verdiklerini vurgulayan Seçer, sosyal belediyecilik projelerinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Metro projesi için borçlanma izni alamadıklarını ancak tramvay projelerinde sürecin ilerlediğini belirten Seçer, 'Tren İstasyonu-Şehir Hastanesi-MEŞOT hattı başta olmak üzere 3 tramvay projesi hazırladık. Kısa sürede ihale sürecini tamamlamak istiyoruz' diye konuştu.

Konut projesinin ilk etabının haziran ayında Tarsus'ta başlayacağını kaydeden Seçer, orta ve alt gelir grubuna yönelik uygun ödeme koşullarıyla konut üretileceğini dile getirdi. Ulaşım sübvansiyonuna da değinen Seçer, belediyenin toplu taşımada giderlerin büyük kısmını karşıladığını ifade etti.

Sağlık, eğitim, sosyal destek ve spor yatırımlarına devam ettiklerini belirten Seçer, amaçlarının kentin refahını artırmak olduğunu söyledi.