Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik 'Meslek Tanıtım Semineri' düzenledi.

Öğrencileri hayatın her alanında destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Alanında uzman isimlerden mesleklere dair bilgiler alan öğrenciler, geleceklerini şekillendirmek için yapılan buluşmadan memnun ayrıldı.

Seminerde; hukuk, tıp, bilgisayar mühendisliği, dil ve konuşma terapisi, psikoloji ve makine mühendisliği branşlarında uzmanlar konuşma yaptı. Bilgisayar mühendisliği alanında Okan Kurtuluş, hukuk alanında Duygu Akat Özkale, tıp alanında Selami Uzun, psikoloji alanında Kerem Eraydın, dil ve konuşma terapisi alanında Ferhat Alkan ve makine mühendisliği alanında Furkan Çevik; mesleklerin çalışma alanları, avantajları ve dezavantajları hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını öğrencilere ileten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, öğrencilerin bu zorlu maraton öncesinde yanlarında olduklarını belirtti. Yıldırım, '12. sınıfın sona ermesi demek sadece bir sınava girmek değil. Burada tanıyacağınız mesleklerle hayatınızı yönlendirmek, size bir katkı sağlamak bizi çok mutlu eder. Rehberlik etmeleri için gönüllü olarak bize eşlik eden meslek uzmanlarımıza da teşekkür ediyorum. Yolunuz hep açık, rotanız hep doğru ve güzelliklerle dolu olsun' dedi.

Avukat olmak isteyen 12. sınıf öğrencisi Lütfiye Lokmanoğlu ise seminerin faydalı geçtiğini belirterek, 'Çok faydalı ve eğitici bir seminerdi. Meslek uzmanlarından daha detaylı bilgi aldık. Karşımda bir kadın avukat görmek bana gurur verdi. Umarım gelecekte onun gibi olabilirim' ifadelerini kullandı.

Meslek seçimi konusunda bilgilendirici bir etkinlik olduğunu söyleyen 12. sınıf öğrencisi Mete Karayusufoğlu da 'Belli meslekleri öğrenmek açısından çok verimli geçti. Mesleklerin kritik noktalarını öğrenmiş olduk. Eğitim açısından kurs merkezleri çok güzel hizmet veriyor' diye konuştu.

Öğrencilerin doğru meslek seçimi yapabilmelerine katkı sağlamak ve YKS sürecinde daha bilinçli ilerlemelerini amaçlayan seminer, öğrencilerin konuşmacılara merak ettikleri soruları yöneltmesiyle sona erdi.