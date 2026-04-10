Mersin'in Erdemli ilçesinde yaya geçidini kullanmayan kadına motosiklet çarptı. Sürücü ve yayanın yaralandığı kaza anı ise bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Mersin-Antalya D-400 kara yolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarına meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.K. idaresindeki 33 DHN 50 plakalı motosiklet, yaya olarak karşıya geçen Cennet P.'ye çarptı. Çarpışmayla yaya ve motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilçe devlet hastanesine kaldırdı. İki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidi olmayan yerden geçen kadına, motosikletin çarpma anı ve savrulmaları yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.