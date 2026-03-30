AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, kentteki yatırımları değerlendirirken yerel yönetimlere yönelik eleştirilerde bulunarak, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleri, Mersin'in imajını yerle bir etmektedir' dedi.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, parti binasında üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, son dönemde kentte yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aldemir, açıklamasında Mersin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen yatırımlarla önemli bir gelişim sürecinden geçtiğini belirterek, 'AK Parti hükümetimizin eser siyasetiyle Mersin bugün Türkiye'nin ve dünyanın parlayan şehirlerinden biri haline gelmiştir' diye konuştu.

Kentte gerçekleştirilen yatırımlara değinen Aldemir, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin Şehir Hastanesi, Çukurova Uluslararası Havalimanı, Pamukluk Barajı ve Mersin-Gaziantep Hızlı Tren hattı gibi projelerin kentin gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca Akdeniz Sahil Yolu ve Çeşmeli-Taşucu Otoyol Projesi ile ulaşımda önemli bir konfor sağlandığını kaydetti.

'CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, Mersin'in imajını yerle bir etmektedir'

Aldemir, açıklamasının devamında Mersin'deki yerel yönetimleri eleştirerek, belediyelerin çeşitli iddialar ve yaşanan olaylarla gündeme geldiğini belirterek, 'Mersin, AK Parti hükümetimizin yaptığı büyük yatırımlar ve devasa hizmetlerle Türkiye'de ve dünyada adından söz ettirirken, maalesef CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, her geçen gün yeni bir skandalla Mersin'in imajını yerle bir etmektedir' ifadelerine yer verdi.

'Vatandaşımıza yedirilen at eti ile dünyaya gündem olduk'

Büyükşehir Belediyesine yönelik eleştirilerini sürdüren Aldemir, kamuoyuna yansıyan bazı iddialara değinerek, 'Mersin Büyükşehir Belediyesinin aşevinde vatandaşımıza yedirilen at eti ile Türkiye'ye gündem olduk. Bu atın bir İngiliz yarış atı olması sebebiyle de dünyaya gündem olduk. Sofra hijyeni ve gıda güvenliği hiçbir siyasi manevra ile örtülemez' şeklinde konuştu.

Aldemir, belediye yönetimine ilişkin iddiaları belirterek, 'Skandallar bununla da sınırlı kalmamış, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanmıştır. Belediyede bütün bunlar yaşanırken, başkan siz neredeydiniz' diye sordu.

'Kavga görüntüleri Mersin'imizin imajını zedelemiştir'

Aldemir, bazı ilçe belediyelerine yönelik eleştirilerde de bulundu. Aldemir, 'Yine hizmet üretmek yerine kişisel zaaflarının esiri olan Mezitli Belediye Başkanının Ramazan Bayramı'nda gittiği bir eğlence mekanında alkolün etkisiyle karıştığı kavga görüntüleri Mersin'imizin imajını zedelemiştir. Bu kavganın çıkmasının asıl sebebi nedir' diye konuştu.

'Mersin'i adeta tüm gücünüzle aşağı çekmeye devam ediyorsunuz'

Yerel yönetimlerin vaatlerini yerine getirmediğini savunan Aldemir, çeşitli başlıklarda eleştirilerini sıraladı. Aldemir, 'Bırakın seçim döneminde verilen sözleri tutmayı, bırakın Mersin'e hizmet etmeyi, Mersin'i adeta tüm gücünüzle aşağı çekmeye devam ediyorsunuz. 'Çevreciyiz' diyorsunuz, Göksu Nehri'ni kirletiyor, ormanlık alanlara çöp döküyorsunuz. Hayvan haklarından bahsettiniz, barınaklarda hayvanları ölüme terk ettiniz. 'Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz' dediniz, binlerce kişiyi işinden ettiniz. Türkiye'nin en pahalı suyunu Mersinli vatandaşlarımıza sattınız fakat şehri günlerce susuz bıraktınız. TOKİ konutu yapıyoruz, yolunu yapmıyor, suyunu bağlamıyorsunuz' ifadelerine yer verdi.

'Mersin'e layık olamadınız, sözlerinizi tutmadınız'

Aldemir, yerel yönetimlerin vaat ettiği bazı projelerin hayata geçirilmediğini sözlerine ekleyerek, 'Söz verdiniz, 'metro' dediniz yapmadınız. 'Sosyal konut' dediniz yapmadınız. Mersin'e layık olamadınız, sözlerinizi tutmadınız. Mersin'e hizmeti değil kendinize ve çevrenize hizmeti öncelediniz. Emanete gerekli hassasiyeti göstermediniz. Mersin'i ileriye taşımak yerine geriye götürdünüz' dedi.