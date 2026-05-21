Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Gündoğdu Mahallesi'nde asfalt yama çalışmaları tamamlandı.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla yürütülen çalışmalarda, zamanla yıpranan ve altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yollarda bakım yapıldı. Ekipler tarafından ara sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 185 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmalarla birlikte hem araç sürücülerinin hem de yayaların ulaşım güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, bozulan yolların oluşturabileceği trafik risklerinin önüne geçilmesi amacıyla bakım ve onarım faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ilçe genelinde yol konforunu artırmak ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla asfalt bakım ve onarım çalışmalarının planlı program dahilinde diğer mahallelerde de devam edeceği kaydedildi.