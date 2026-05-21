Mersin'de tarımsal üretimi tehdit eden Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürü İl Müdürü Erdem Karadağ ile Toroslar İlçe Müdürü Mutallip Kurt, üreticilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında, Toroslar ilçesinde hayvan gübresi dökülen alanlar ile ağaçların alt dalları ve taç izdüşümlerinde ilaçlama yapılması amacıyla üreticilere zirai mücadele ilacı desteği sağlandı. Çalışmalar çerçevesinde 35 üreticiye toplam 72 zirai mücadele ilacı dağıtıldığı bildirildi.

Yetkililer, Akdeniz meyve sineğinin özellikle meyve üretiminde kalite ve verim kaybına neden olduğuna dikkat çekerek, zararlıyla mücadelede üretici iş birliğinin önem taşıdığını ifade etti.

Sahada üreticilerle birebir görüşen İl Müdürü Karadağ, üreticilerin taleplerini dinleyip yürütülen mücadele faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Teknik ekiplerin sezon boyunca sahada aktif görev yapacağı belirtilirken, üreticilere düzenli kontrol ve ilaçlama çağrısında bulunuldu.