Mersin'in Anamur ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Anamur Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, Ramazan ayı dolayısıyla 23 Mart'ta başladı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmalar, 29 Mart'ta oynanan final müsabakalarıyla tamamlandı.

Kadın sporcuların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, müsabakalar centilmenlik içerisinde geçti. Turnuva boyunca sergilenen performanslar izleyenlerden beğeni topladı. Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi. Turnuvada birinci olan takım Anamur Akademi A'ya kupasını Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ikinci olan takımın Mimoza'nın ödülünü Anamur İlçe Emniyet Müdürü İdris Doğanay ve 3. olan takım Bozyazı'nın Sultanları'na Anamur İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Selahattin Saydam takdim etti.

Programda konuşan Kaymakam Kemal Duru, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün önemine değinerek, kadınların sporda ve hayatın her alanında aktif rol almasının büyük değer taşıdığını belirtti. Duru, turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Organizasyon, kadınların sosyal ve sportif hayattaki yerini ön plana çıkarırken, birlik ve dayanışma mesajlarıyla tamamlandı.