TÜGAP Girişimci Acenteler Platformu Kurucu Başkanı Abdulcelil Alkış, finansal özgürlüğün yalnızca gelir artışıyla değil, vergisel avantajların doğru kullanılmasıyla mümkün olduğunu belirterek, döviz bazlı birikimli/prim iadeli hayat sigortalarının ailelere 'miras niteliğinde' güvence sunduğunu söyledi. Alkış, özellikle bordrolu çalışanların maaşlarından kesilen vergilerin doğru planlama ile uzun vadeli döviz bazlı bir varlığa dönüştürülebileceğini vurguladı.

Genç profesyoneller ve bordrolu çalışanlar için hayati öneme sahip döviz bazlı birikimli/prim iadeli hayat sigortalarında vergi avantajı ve bekleme maliyetine dikkat çeken Alkış, finansal planlamada en büyük riskin erteleme alışkanlığı olduğunu ifade etti. Maaştan kesilen vergilerin kişisel birikime dönüştürülebileceğini belirten Alkış, erken yaşta sisteme girmenin önemine işaret etti.

'Ertelediğiniz her yıl mirasınızdan 5 bin dolar siliyor'

Gençlerin sigortayı 'masraf' olarak görmesinin en büyük hatalardan biri olduğunu savunan Abdulcelil Alkış, bekleme maliyeti analizlerine göre 25 yaşında sisteme giren bir kişi ile 35 yaşında başlayan kişi arasında yalnızca zaman değil, sağlanan koruma açısından da büyük bir fark oluştuğunu söyledi. Alkış, '25 yaşında başlayanla 35 yaşında başlayan arasındaki fark, sağlanan koruma açısından 170 bin dolarlık devasa bir kayıptır. Ertelediğiniz her yıl, aslında gelecekteki tazminatınızdan 5 bin doları siliyorsunuz' dedi.

'Vergi indirimiyle gider yönetimi, sigortayla gelecek inşası'

Klasik yatırım araçlarının ötesine geçen bu sistemin hem bir 'gider yönetimi' hem de 'gelecek inşası' aracı olarak kullanılabileceğini belirten Alkış, Gelir Vergisi Kanunundaki düzenlemelerin 'vergi kaldıracı' etkisi oluşturduğunu ifade etti. Bu sayede prim ödemelerinin vergi matrahında indirim imkanı doğabildiğini dile getiren Alkış, sistemin aynı zamanda yaşam kaybı riski gerçekleşmesi halinde aileye bırakılacak döviz bazlı bir miras niteliği taşıdığını vurguladı.

Sigorta fonları 2026'nın finansal özgürlük rotası

Türkiye'de 'yastık altında' tutulan varlıkların finansal sisteme kazandırılmasının makroekonomik açıdan kritik öneme sahip olduğunu belirten Alkış, sigorta acentelerinin bu dönüşümde köprü görevi üstlendiğini söyledi. Alkış, 'Türkiye'nin yastık altında bekleyen yaklaşık 400-500 milyar dolar değerindeki varlığının sisteme dahil edilmesi artık bir tercih değil, ekonomik bir zorunluluktur. Gelir Vergisi Kanununun 63. ve 89. maddeleri kapsamında sunulan 'vergi kaldıracı', özellikle yüksek gelir grubundaki çalışanlar için yüzde 40'a varan vergi iadesi imkanı tanıyor. Bu avantaj, ödenen primin neredeyse yarısının devlet tarafından finanse edildiği anlamına geliyor' diye konuştu.

'Maaşınızın vergisini geleceğinize yatırın'

Bordrolu çalışanlar için yüzde 40'lık vergi arbitrajı fırsatına dikkat çeken Alkış, şahıs sigorta primlerinin matrahtan düşülmesiyle hem birikim yapıldığını hem de vergi yükünün hafifletildiğini belirtti. Alkış, bugün atılacak bir imzanın, uzun vadede yüz binlerce dolarlık finansal güvence anlamına geldiğine dikkat çekti.

Sıfır kayıplı enstrüman ve döviz bazlı güvence

Prim iadeli hayat sigortalarının enflasyona karşı güçlü bir kalkan olduğunu vurgulayan Alkış, vatandaşın 'Ödediğim primler yanar mı' endişesine de yanıt verdi. Alkış, 'Bu sistemde kanserden kalp krizine, organ nakline kadar sözleşme kapsamındaki kritik hastalıklar gerçekleşirse toplu ödeme yapılır. Poliçe süresince sağlıklı kalınması halinde ise ödenen primler döviz bazlı olarak geri alınır. Vergi avantajıyla birleştiğinde bu model 'sıfır maliyetli' bir yatırıma dönüşür' ifadelerini kullandı.

TÜGAP Girişimci Acenteler Platformu'nun projeksiyonlarına göre; bireylerin sigortayı maliyet yerine döviz bazlı varlık olarak değerlendirmesi, kurumların çalışanlara grup hayat ve kritik hastalık sigortalarını yan hak olarak sunması, devletin acentelerin finansal danışmanlık rolünü güçlendirmesi ve sektörün prim iadeli ürünleri çeşitlendirmesi önerildi. Alkış, 'Finansal özgürlük artık yalnızca kazanılan gelirle değil, mevcut gelirin ne kadarının vergi yerine geleceğe yönlendirildiğiyle ölçülmektedir. Vergi kaldıracı bu dönüşümün en güçlü anahtarıdır' dedi.