Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de balıkçılar, çetin geçen kış şartları ve fırtına nedeniyle zor bir sezon geçirdi. Sezon boyunca olduğu gibi hafta sonunda da etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar barınakta kalarak, ağ ve tekne bakımlarıyla ilgilendi.

Doğu Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunmasıyla nedeniyle önemli bir liman kenti olarak dikkat çeken Mersin'de balıkçılıkla da bir çok aile geçimini sağlıyor. Şehirde bulunan 7 balıkçı barınağından 443 tekneyle yaklaşık 2 bin kişi balıkçılıkla uğraşıyor. 15 Eylül'de başlayan sezonun sonuna gelinirken, kış mevsimi balıkçılar için zor geçti. 15 Nisan'da avlanma yasağıyla birlikte demirleyecek olacak balıkçılar sezonu fırtınalarla geçirdi. Kış mevsiminin sert ve fırtınalı geçmesi nedeniyle balıkçılar zor günler yaşadı. Hafta sonu da etkili olan fırtına da bugün sabaha karşı etkisini yitirdi. Ağ ve tekne bakımlarını yapan bir çok balıkçı, bugün öğleden sonra ve yarın avlanmaya çıkacağını ifade ederken, bir kaç gün sonra tekrar yeni bir fırtına beklediklerini söyledi.

'Zaman zaman denize çıkamadığımız oldu'

Erdemli Balıkçı Barınağı'nda kayıtlı balıkçılardan Metin Aydın,' Kış şartlarımızı oldukça ağır geçti. Doğanın kendisini yenilemesi için olması gerekiyordu. Dün ve bugün olduğu gibi zaman zaman denize çıkamadığımız oldu. Teknelerimizin bakımlarını yapıyoruz, ağlarımızı onarıyoruz. Bugünden sonra hava iyi olursa tekrar denize çıkmayı düşünüyoruz. Ama önümüzdeki günlerde 1-2 gün yine fırtına var' dedi.

Sezonun sonuna geldiklerini ve kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini anlatan Aydın, bu sene bekledikleri gibi bir sezon geçirmediklerini söyledi.

Balıkçılardan Mehmet Sait Sümer'de, hava şartları iyi olmadığı günlerde ağ bakımlarını yaptıklarını, düzgün havalarda da avlanmaya çıktıklarını ifade etti.