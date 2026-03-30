Mersin Süper Amatör Lig Play-Off 2. hafta karşılaşmasında Akdeniz Belediye Spor Kulübü, İçel Yol Spor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Seyfi Ali Türkoğlu Stadında oynanan karşılaşmada mavi-beyazlı ekip, ilk düdükle birlikte oyunun kontrolünü ele aldı. Rakip kalede üst üste pozisyonlar bulan Akdeniz Belediye Spor, aradığı golü ilk yarının son bölümünde buldu. 42. dakikada kullanılan taç atışı sonrası topla buluşan Muhittin Uzunyol'un kaydettiği golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla girildi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Akdeniz temsilcisi, 63. dakikada Hakan Gümüş'ün golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu golün ardından sahada yaşanan gerginlik sonucu iki takımdan da birer oyuncu kırmızı kart görerek mücadele 10'a 10 devam etti.

Eksik kalmasına rağmen oyundaki üstünlüğünü sürdüren Akdeniz Belediye Spor'da Hakan Gümüş, 84, 89 ve 90. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu.

Karşılaşmadan 5-0'lık net galibiyetle ayrılan Akdeniz Belediye Spor Kulübü, Play-Off yolunda önemli bir avantaj elde ederken puanını da 4'e yükseltti.