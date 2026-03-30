Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Afet Odaklı Çocuk ve Genç Çalıştayı', çocukları ve gençleri afetlere karşı bilinçlendirmek ve afetlere dirençli bir kent için çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda çocuklar ve gençler, afet risklerinin azaltılmasına yönelik fikirlerini atölye çalışmalarında ortaya koydu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen çalıştayda, gün boyu afet yönetimi, risk azaltma ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirme sunumları yapıldı. Katılımcılar, oluşturulan gruplar halinde daha dirençli bir kent için çözüm önerileri geliştirirken, atölye çalışmalarında hazırlanan eylem planları posterler halinde sunuldu. Program, katılımcılara afet çantalarının hediye edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, afetlerin çoğu zaman doğa olaylarıyla karıştırıldığını belirterek, gerekli önlemler alınmadığında doğa olaylarının afete dönüştüğünü söyledi. Depremin bir doğa olayı olduğunu ifade eden Zorlu, yapıların sağlam olmaması ve can kaybı yaşanması durumunda bunun afete dönüştüğünü dile getirdi.

Afet anlarında doğru davranışın hayati önem taşıdığına dikkat çeken Zorlu, afetlere hazırlıklı olmanın zararları büyük ölçüde azaltabileceğini belirterek, çocuk ve gençlerde afet bilinci oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Zorlu, Büyükşehir Belediyesi olarak kentte afetlere karşı dirençli bir yapı oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ve özellikle iklim değişikliğine bağlı artan yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve heyelanlara karşı önlemler aldıklarını kaydetti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet, Risk Hazırlığı Yönetimi ve Lojistik Şube Müdürü Ayşegül Akça ise çalıştayın ilk bölümünde Türkiye Afet Müdahale Planı ve İl Risk Azaltma sunumlarının yapıldığını belirterek, 'Mersin'in hangi afet türlerinden etkilendiğini ve özellikle çocuklar ile gençlerin afetlerden nasıl etkilendiği konusunda çözüm önerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptık' dedi. Akça, çalıştay sonuçlarının rapor haline getirilerek ilgili kurumlarla paylaşılacağını ifade etti.

Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahalle Muhtarı ve Mersin Arama Kurtarma Başkanı Mehmet Dindar da gençlerin afetler konusunda bilinçlendirilmesine yönelik bu tür çalışmaların önemli olduğunu belirterek, gençlerin fikirlerinin alınmasının değerli olduğunu söyledi.

Çalıştaya katılan görme engelli Sait Acar, etkinliğin kapsayıcı yönüne dikkat çekerek, afet bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi Rauf Bora Keskin ise Mersin'in sel ve deprem gibi afetler açısından riskli bir kent olduğunu belirterek, bu tür eğitimlerin yararlı olduğunu kaydetti.

Mersin Arama Kurtarma ekibi üyeleri Fatma Uçar ve Gül Aynur Akdemir de sel ve orman yangınlarının arttığına dikkat çekerek, gençlerin çözüm odaklı düşünmesinin afetlerin etkilerini azaltmada önemli rol oynayacağını ifade etti.