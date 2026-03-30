Mersin'de motokuryenin yaya geçidinden geçmeye çalışan kız çocuğuna çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen motokuryenin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız çocuğu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Motosiklet sürücüsünün de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.