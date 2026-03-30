Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde hayata geçirilen 'Sürdürülebilir Tekstil Projesi' kapsamında, tekstil atıklarının geri dönüştürülerek sıfır atığın hedeflendiği çalışmalar sürerken, üretici kadınlara verilen eğitimlerle hem çevresel farkındalık artırılıyor hem de kadın emeği ekonomiye kazandırılıyor.

Yaşanılan iklim krizi etkilerini azaltmak adına kentteki tüm paydaşlar ile ortak hareket eden Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi paydaşlığında yapılan 'Mersinden Kadın Kooperatifi Sürdürülebilir Tekstil Projesi' kapsamında eğitimler veriliyor. Kadının emeğini görünür kılmak, emeği kazanca dönüştürmek ve aynı zamanda iklim krizi risklerini de en aza çekmek için, sıfır atık konusunda kadınları toplumun öncüleri olarak belirleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi, üretici kadınlara sıfır atık eğitimleri vererek hem üretimde hem de sosyal yaşamda sürdürülebilir bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nın başlattığı Sürdürülebilir Büyüme ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği'ne (SoGreen) başvurarak, 'Sürdürebilir Tekstil Projesi' isimli projesi kabul edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi, proje ile tekstil atıklarını yeniden dönüştürerek atığı sıfıra indirmeyi hedefliyor. Kadının emeğinin görünür kılınmasını ve kazanç sağlamasını da sağlayan proje ile bölgesel kalkınmanın ve kooperatifleşmenin de önü açılıyor. Proje kapsamında hali hazırda üretimin her aşamasına değen kadın emeği, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı da mümkün kılıyor.

Proje kapsamında, 'Sıfır Atık ve Yeşil Dönüşümde Kadının Gücü' mottosuyla Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında Sıfır Atık Yönetimi ve Denetimi Şefi ve Yeşim Dönüşüm Ofisi Sorumlusu olarak görev yapan Zeki Altun tarafından üretici kadınlara eğitim verildi.

Altun, kaynağında atıkların ayrıştırılması ile yeşil dönüşüm odağında atık olarak değerlendirilen ürünlerin bir ham madde niteliği taşıdığını da ifade etti. Altun tarafından eğitimde, Bilim Merkezinin çalışmaları hakkında da bilgiler verilirken, iklim değişikliği ile mücadele konusunda oluşturmaya çalıştıkları farkındalık anlamında bilgiler paylaşıldı. Altun, eğitime katılan kadınlara da seslenerek, 'Değişim sizden başlıyor' dedi ve atıkların nasıl değerlendirilmesi gerektiği konularında kendilerine sundukları desteklerden dolayı teşekkür etti. Çoraptan oyuncak yapımının da sıfır atıkla mücadeleye sunduğu katkıdan söz eden Altun, kadınların gücüne vurgu yaptı ve Mersinden Kadın Kooperatifi'ne de teşekkürlerini iletti.

'Yeşil dönüşüm, sıfır atık ve çevreyle ilgili farkındalık etkinlikleri yapacağız'

Projenin Mersin, Türkiye ve dünya için çok kıymetli olduğunun altını çizen Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, 'Küçük bir başlangıç olabilir ama her şeyin bir başlangıcı ve farkındalığı olması çok kıymetli. Mersinden Kadın Kooperatifi olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın SoGreen Projesine başvurmuştuk ve projemiz kabul gördü. Paydaşımız ise Mersin Büyükşehir Belediyesi. Proje boyunca yeşil dönüşüm, sıfır atık ve çevreyle ilgili farkındalık etkinlikleri yapacağız' diyerek, bu proje kapsamında yapılan etkinliklerden birinde buluştuklarını söyledi.

'Projenin amacı, sürdürülebilir ekonomiyi destekleyen bir kooperatif kültürü oluşturmak'

Kadınların sıfır atık noktasında farkındalık elde etmesinin topluma da sirayet edeceğini belirten Seçer, 'Bu projenin temelleri, uzun yıllardır Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız 'Evimiz Atölye Projesi' üzerine inşa edilmiştir. Evimiz Atölye bir geri dönüşüm projesidir. Kadın istihdamına destek veren bu proje ile elyafları ikinci el çoraplarla oyuncak haline dönüştürüyorduk. Bunun için çok emek verildi. Çok basit gibi gözüken bir proje ama çok emek isteyen de bir projeydi. Bu anlamda emek veren tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum' dedi.

Meral Seçer ayrıca, kadınların çoraptan ürettikleri oyuncakların sıfır atıkla yapıldığını ve bu kapsamda Mersinli kadınlarda bir farkındalık oluşturulduğunu söyleyerek, 'Projenin amacı, sürdürülebilir ekonomiyi destekleyen bir kooperatif kültürü oluşturmak ve bu yolla kadın istihdamını destekleyecek uygulamalar geliştirmektir' diye konuştu.