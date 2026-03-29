Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlediği '5 Gün 5 Oyun-27 Mart Dünya Tiyatro Günü Seçkisi', 'Eyvah Nadir' oyunu ile final yaptı. Kongre ve Sergi Sarayında sahnelenen oyun, tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlenen program, 24-28 Mart tarihleri arasında sanatseverleri tiyatronun büyülü dünyasında buluşturdu. 5 gün boyunca sahnelenen 5 farklı oyunla tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği seçki, 'Eyvah Nadir' adlı oyunla sona erdi. Seyircilerin de aktif olarak oyuna dahil edildiği eğlenceli sahnelerle dikkat çeken oyun, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

'Mersinli tiyatroseverler bizi yalnız bırakmadı'

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, Dünya Tiyatro Günü Seçkisi kapsamında dolu dolu bir program gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdönmez, '27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında 24-28 Mart tarihleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında Mersinli tiyatroseverlerle bir araya geldik. Şehrin tiyatrosu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun 5 eseriyle yurttaşlarımızı buluşturduk' dedi.

Programın yalnızca oyunlarla sınırlı kalmadığını ifade eden Erdönmez, Türkiye'nin önemli genel sanat yönetmenleri, eleştirmenleri ve ödül jürilerini de Mersin'de ağırladıklarını belirterek, '5 gün boyunca Mersinli tiyatroseverler bizi asla yalnız bırakmadı' ifadelerini kullandı.

Tiyatroseverlerden teşekkür

Oyunu izleyen tiyatroseverler de hem sahnelenen oyundan hem de seçkiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Seyircilerden Zehra Esertüker, oyunu oldukça keyifli bulduğunu belirterek, seyirci katılımının oyuna ayrı bir renk kattığını söyledi.

Genç izleyicilerden Elifsu Kurtuluş ise Mersin'de düzenlenen kültür-sanat etkinliklerinin gençler için önemli olduğunu belirterek, etkinliklerin gençlerin sosyalleşmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Oyunu izleyen gençlerden Uygar Eroğlu da tiyatronun eğlenceli geçtiğini belirterek yeniden izlemek istediğini dile getirdi.