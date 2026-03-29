Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alana gelişigüzel atılan ölü tavuklar çevre kirliliğine neden oldu. Bölge sakinleri, durumun hem doğayı hem de halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek müdahale edilmesini istedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ardıçlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana telef olan tavukların bırakıldığı görüldü. Uygun şekilde bertaraf edilmediği belirtilen ölü hayvanların çevreye kötü koku yaydığı ve hastalık riski oluşturduğu ifade edildi.

Mahalle sakinleri, bölgede telef çukuru bulunmaması nedeniyle ölü tavukların gelişigüzel şekilde doğaya atıldığını öne sürdü. Özellikle yağışlı havalarda hayvan atıklarının akarsulara karışma ihtimalinin çevre kirliliğini artırabileceği kaydedildi.

Vatandaşlar, ölü hayvanların çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanması ve uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.